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Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA YÜRÜDÜ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, İstasyon Caddesi'nden başladı.

BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA YÜRÜDÜ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, İstasyon Caddesi'nden başladı. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları attı. Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Çalan marşlar eşliğinde bir süre daha Cumhuriyet coşkusunu yaşayan halk, yerel sanatçıların verdiği konserin ardından dağıldı.

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