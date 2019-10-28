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Cumhuriyet'in kadın kahramanları için su altında resim yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Bursa'da resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular'ın su altında yaptığı "Cumhuriyet ve Mehmetçik" temalı kara kalem çalışmaları, tünel akvaryumda izlenime sunuldu - Turşucular: - "Günün anlam ve önemine ilişkin Cumhuriyet'imizin kadınlarını temsil etmek amacıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Aynı zamanda günümüzde kadına uygulanan şiddete dikkati çekmek istedik"

Bursa'da resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular tarafından su altında çizilen kara kalem resimlerden oluşan "Cumhuriyet ve Mehmetçik" temalı sergi, tünel akvaryumda açıldı.

Yıldırım Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda, Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ndeki tünel akvaryumda, Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular tarafından su altında 16 kara kalem çalışması yapıldı.

Çalışmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra annesi Zübeyde Hanım, Nene Hatun, Çete Emir Ayşe, Halide Onbaşı gibi Milli Mücadele'nin kazanılmasında önemli rol oynayan kadınların portreleri yer aldı.

Suya girerek son resmini tamamlayan Turşucular, çalışmasını bitirince kendisini izleyenleri selamladı ve asker selamı verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda destan yazdığını söyledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gerek cephede gerekse cephe gerisinde mermi taşıyarak, askerlere erzak hazırlayarak, yaralı askerlere yardım ederek, geceleri sevkiyatta bulunarak savaşın bütün kademelerinde yer alan kadınlarımızı bu sergide ve Cumhuriyet Bayramı'nda hatırlamak istedik. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in de dediği gibi, geçmişini hatırlamayanlar geleceğini iyi şekilde koruyamaz."

Turşucular da çok güzel bir serginin ortaya çıktığını belirterek, "Emeğimize değdiğini düşünüyorum. Günün anlam ve önemine ilişkin Cumhuriyet'imizin kadınlarını temsil etmek amacıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Aynı zamanda günümüzde kadına uygulanan şiddete de dikkati çekmek istedik. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Suda soğuk ortamda resim yapmanın çok zor olduğunu belirten Turşucular, "Suda 40 dakika kaldım, sonra çıkıp bir süre dinlendim, sonra tekrar dalış yaptım. Benim için resimlerin anlamları farklı farklıydı. Hepsi çok güzeldi. Hepsine çok emek verdik. Çalışmalara eylülden itibaren başladık. Sıkı bir çalışmayla tamamladık." ifadelerini kullandı.

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