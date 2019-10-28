Cumhuriyet'in kadın kahramanları için su altında resim yaptı

"Gerek cephede gerekse cephe gerisinde mermi taşıyarak, askerlere erzak hazırlayarak, yaralı askerlere yardım ederek, geceleri sevkiyatta bulunarak savaşın bütün kademelerinde yer alan kadınlarımızı bu sergide ve Cumhuriyet Bayramı'nda hatırlamak istedik. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in de dediği gibi, geçmişini hatırlamayanlar geleceğini iyi şekilde koruyamaz."

Turşucular da çok güzel bir serginin ortaya çıktığını belirterek, "Emeğimize değdiğini düşünüyorum. Günün anlam ve önemine ilişkin Cumhuriyet'imizin kadınlarını temsil etmek amacıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Aynı zamanda günümüzde kadına uygulanan şiddete de dikkati çekmek istedik. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Suda soğuk ortamda resim yapmanın çok zor olduğunu belirten Turşucular, "Suda 40 dakika kaldım, sonra çıkıp bir süre dinlendim, sonra tekrar dalış yaptım. Benim için resimlerin anlamları farklı farklıydı. Hepsi çok güzeldi. Hepsine çok emek verdik. Çalışmalara eylülden itibaren başladık. Sıkı bir çalışmayla tamamladık." ifadelerini kullandı.

