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Cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış dünün gençleri ile bugünün gençleri tarafından dans ederek kutlandı.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış dünün gençleri ile bugünün gençleri tarafından dans ederek kutlandı.
İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Darüşşafaka Rezidans bağışçıları ve Darüşşafakalı öğrenciler, Cumhuriyet'in 96'ncı yılının kutlandığı Cumhuriyet Balosu'nda buluştu. En şık ve zarif kıyafetlerini giyerek baloya gelen bağışçılar, İstiklal Marşı okunurken duygulu anlar yaşadı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış dünün gençleri, Cumhuriyeti koruyup yaşatacak olan bugünün gençleri ile birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi. Öğrencilerin çeşitli müzik ve dans performansları sergiledikleri etkinlikte, Darüşşafaka üyeleri, bağışçılar, öğrenciler ve çalışanlar Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı. Bağışçılar ilerleyen yaşlarına rağmen Cumhuriyet'in coşkusunu yüreklerinde hissederek, eğlendi. Öğrencilerin, bağışçıları dansa kaldırdığı gecenin sonunda pasta kesildi. Gecede konuşan Darüşşafaka Cemiyet Başkanı Tayfun Öktem şunları söyledi:
"Dün 934 öğrencimiz, öğretmenimiz, çalışanlarımızla okulumuzda kutlama yaptık. Bugün de Cumhuriyetimizin bazıları ilk yıllarına şahitlik etmiş siz değerli büyüklerimizin yanında Atatürk'ün emanetinin bekçileri öğrencilerimizi buluşturan bu özel etkinlikte genç Cumhuriyetimizin ruhunu, coşkusunu, heyecanını taşıyoruz. Cumhuriyetimiz bir mucize, öyle bir mucize ki sadece Türk ulusunun kurtuluşunu sağlamamış, birçok ulus için de örnek olmuş. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak gençlerin eğitilmesine büyük önem verdi. Darüşşafaka olarak bugün de Atatürk'ün hedef olarak belirlediği, çağdaş, uygar bir ülke olma yolunda gururla ilerliyoruz. Türkiye'nin dört bir köşesinden sınavla seçtiğimiz bine yakın öğrencimizi sizlerin bağışlarıyla yetiştiriyoruz. Desteklerinizle ülkemizin geleceğine katkı sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."
'BİR GÜN BU GENÇLER ÜLKEYİ YÖNETECEK, İÇİMİZİ ISITAN BUDUR'
Cumhuriyet'in 96'ncı yılını kutlamanın mutluluğunu dile getiren Belkıs Kıroğlu (71), "Hayatta iki şeyi kıskandım. Bir ablamı, Atatürk'ü kısa süre de olsa gördüğü için, bir de Ülkü'yü, Atatürk'ün elinden tuttuğu için. Marşımız okunurken duygulandım. Korkuyorum, unutulacağız, Atatürk ilkeleri unutulacak diye. O yüzden kendimi tutamayıp ağlıyorum" dedi.
Bağışçı Zübeyr Batur (82) ise, "Bu gençler günün birinde başbakan olacak, cumhurbaşkanı olacak. Ülkeyi yönetecek. İşte içimizi ısıtan budur, umutlarımızın kaynağı budur. Gurur duydum, gözlerim yaşardı. Saatlerce konuşabilirim" diye konuştu.
86 yaşındaki bağışçı Bilge Gür ise "Atatürk'ün bize verdiği armağanı ne güzel kutluyoruz. Bu yaşta kutlayabiliyoruz, ne mutlu bize. Gençlere çok güzel şeyler bırakalım istiyoruz. Çok mutluyum, çok güzel bir gece" dedi.

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