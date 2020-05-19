Cumhuriyetin tanığı matbaa! 119 yıldır ayakta

Günümüzde de faaliyetini sürdüren ve ismi 'Olcay' matbaası olarak değiştirilen matbaa, şimdilerde Osman Nuri Eyüboğlu'nun torunu İsmet Eyüboğlu tarafından işletiliyor. Trabzon'da, Türk harfleriyle yayımlanan ilk gazete olan Olcay gazetesi de günümüzün değişen teknolojik şartlarına göre yaşatılıyor.

Matbaanın kurucusu olan dedesi Osman Nuri Eyüboğlu'nun, 1900'lü yılların tanınmış gazetecisi, fotoğraf sanatçısı ve arşivcisi olduğunu söyleyen İsmet Eyüboğlu, şunları söyledi:

'HEM OSMANLI DÖNEMİNDE, HEM CUMHURİYET KURULUŞUNDA FAALİYET GÖSTERDİ'

"Dedemin kullandığı makineler, Osmanlı Devleti zamanında Belçika'dan deniz yoluyla gelmiş. Burası hem Osmanlı döneminde, hem cumhuriyetin kuruluşunda faaliyet göstermiş. Matbaa, 1901 yılında 'İkbal' adıyla kurulmuş, 1930'lu yıllarda dedemin en küçük kızının ismi olan 'Olcay' olarak değiştirmiş."