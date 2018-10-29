Cumhuriyetin yeni yaşı Şişli'de coşku ile kutlandı

İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı kutlamalar kapsamında Şişli'de bulunan Uğur Mumcu Heykeli önünde toplanan vatandaşlar kortej eşliğinde Cevahir AVM'ye yürüdü. Dans gösterileri ve halk oyunlarının eşliğinde renkli görüntülere sahip oldu. Atatürk'ün Evi'nin önünde bir süre duran kortej, burada oynanan 'zeybek' oyununu izledi. Bu sırada eve karşıdan yansıtılan Atatürk fotoğrafları vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. Sloganlar ve marşlar eşliğinde devam eden yürüyüş Cevahir AVM önünde son buldu. Kutlamalara Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çellik ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ATATÜRK HER ZAMAN BİZİM İÇİMİZDE

Yürüyüş sonrası açıklama yapan İnönü, “Burada Şişli Belediyesi olarak bir etkinlik düzenliyoruz. Edis biraz sonra çıkacak Şişliler ile birlikte olacak. Görüyorsunuz muhteşem bir kalabalık var. Harbiye'den buraya kadar bir kortej ile yürüdük, Atatürk Evi'nin önünde durduk. Atatürk'e orada da saygılarımızı sunduk. Her zaman Atatürk bizim içimizde. Bugün Türkiye'nin 95'inci yaş günü. Türkiye'nin yaş günü kutlu olsun. Ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bu cumhuriyeti ilelebet koruyacağızö dedi. Konser alanında halka hitap eden İnönü cumhuriyeti 'kucak açan ana'ya benzeterek “Cumhuriyet, kucak açan ana demektir. Cumhuriyet, uçurumun kenarında ki yıkık bir ülkeden; laik, halk egemenliğine dayalı çağdaş bir sistem kurmak demektir. Cumhuriyet, yanmış yıkılmış işgal altında ki yoksul bir ülkeden bağımsız, özgür, güçlü bir Türkiye yaratmak demektir" ifadelerini kullandı.