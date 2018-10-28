"Cumhuriyet'le yarınlara çok daha emin adımlarla ilerliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Milletimizin, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna tarihte görülmemiş bir mücadele ortaya koymasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet yönetimimizle yarınlara çok daha emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.
Usta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İstiklal Harbi'nde tüm olumsuzluklar ve imkansızlıklara rağmen milletin sarsılmaz iradesiyle kurtuluş destanı yazıldığını belirtti.
Tarihin şanlı sayfalarına altın harflerle yazılan bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasıyla ilan edilen Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünün gurur ve iftiharının hep birlikte yaşandığını vurgulayan Usta, "Milletimizin, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna tarihte görülmemiş bir mücadele ortaya koymasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet yönetimimizle yarınlara çok daha emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.
Usta, savaş ortamında dahi millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğu gerçeğini tüm dünyaya gösteren bu mücadelenin, bugünün güçlü ve büyük Türkiyesi'nin temellerini attığına değinerek, şunları kaydetti:
"Orta Asya'dan yola çıkan ve Anadolu topraklarını yurt edinen ecdadımızın tarihin en büyük cihan devleti ile oluşturduğu birikimin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimiz, etnik kökeni ya da inancı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımızın ortak paydası olmuştur. Büyük bir millet olma iradesiyle kurulan birlik ve beraberliğimizin timsali Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum.
Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımız'da mücadele eden şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi ve 15 Temmuz'da aynı iradeyi gösteren şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı minnetle, rahmetle yad ediyorum."
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