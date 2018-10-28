"Cumhuriyet'le yarınlara çok daha emin adımlarla ilerliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Milletimizin, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna tarihte görülmemiş bir mücadele ortaya koymasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet yönetimimizle yarınlara çok daha emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İstiklal Harbi'nde tüm olumsuzluklar ve imkansızlıklara rağmen milletin sarsılmaz iradesiyle kurtuluş destanı yazıldığını belirtti.

Tarihin şanlı sayfalarına altın harflerle yazılan bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasıyla ilan edilen Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünün gurur ve iftiharının hep birlikte yaşandığını vurgulayan Usta, "Milletimizin, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna tarihte görülmemiş bir mücadele ortaya koymasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet yönetimimizle yarınlara çok daha emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.