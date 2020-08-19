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  4. Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 01:50 | Son Güncelleme

Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine başsağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

(AA)

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