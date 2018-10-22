Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'a silahlı saldırı

Olay, saat 15.30 sıralarında, Çumra Belediyesi önünde meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, bina önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Bacaklarından yaralanan, evli ve 3 çocuk babası Oğuz, hastaneye kaldırıldı. Polis, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
GEÇEN HAFTA DA AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta da Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı AK Partili Abdülhakim Ayhan’ın da içerisinde bulunduğu makam aracı olarak kullanılan zırhlı cipe, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti.
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