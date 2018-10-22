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Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

KONYA'da, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğrayan Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz, bacaklarından yaralandı.

Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (1)

KONYA, (DHA) - KONYA'da, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğrayan Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz, bacaklarından yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Çumra Belediyesi önünde meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, bina önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan, evli ve 3 çocuk babası Oğuz, hastaneye kaldırıldı. Polis, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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