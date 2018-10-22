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Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 17:05 | Son Güncelleme

SALDIRGAN GÖZALTINDA  Konya'da, belediye binası önünde, Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz'a tüfekle saldırı düzenleyen Bahattin Y., gözaltına alındı.

Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (2)

SALDIRGAN GÖZALTINDA
Konya'da, belediye binası önünde, Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz'a tüfekle saldırı düzenleyen Bahattin Y., gözaltına alındı. Silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan Başkan Oğuz ise kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (2)

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