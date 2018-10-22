HABER

Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

SU ABONELİĞİNİ YAPMADIĞI İÇİN SALDIRMIŞ Konya'da Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'a (45) yönelik silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (3)

SU ABONELİĞİNİ YAPMADIĞI İÇİN SALDIRMIŞ
Konya'da Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'a (45) yönelik silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan beyaz eşya satan Bahattin Y.'nin (46), araziye yaptığı ev için belediyeye su aboneliği için müracaatta bulunduğu; ancak o bölgede şebeke hattı olmadığından aboneliği gerçekleşmediği ve bu nedenle de Başkan Oğuz ile daha önce tartıştığı ileri sürüldü. Polisteki sorgusu süren Bahattin Y.'nin sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında da tüfeklerle çektirdiği fotoğrafı yayınlaması dikkat çekti.
Tedavi altına alınan ve her iki bacağından da yaralanan Oğuz'un, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (3)Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (3)Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (3)Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (3)

PARTNEREn güzel sütlaç tarifleriEn güzel sütlaç tarifleri
Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar çıktı (2)- YenidenŞehit Kaymakam Safitürk davasında karar çıktı (2)- Yeniden
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olayKadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.