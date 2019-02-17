Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Veysel Tacir ve Mustafa Yoldaş’a ait ‘Fokurtu Kafe’de sabaha karşı çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti.
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