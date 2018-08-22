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Cunda Adası'nda bayram tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 01:52 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle adeta doldu taştı.

Bayramı fırsat bilen tatilcilerin gelişiyle restoran ve kafeteryalarıyla ünlü Cunda Adası son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.

Restoran ve kafelerde yer bulmakta güçlük çekilirken, kalabalık nedeniyle Cunda sahilinde adeta adım atacak yer kalmadı.

Otel ve pansiyonlardaki doluluk oranları da son yıllar en yüksek seviyelerine ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir Cunda Adası

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