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Cunda Adası’nda korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 23:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası’nda enerji nakil direğinden çıkan yangında makilik alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Tabiat Parkı bünyesinde bulunan Ayvalık’ın Cunda Adası’nda yöre halkının Hamamcı Fariz Tepesi ismini verdiği bölgede ormanlık alan içerisinde enerji nakil hattında aşırı yüklenme sonucu kısa devre meydana geldi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası’nda enerji nakil direğinden çıkan yangında makilik alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Tabiat Parkı bünyesinde bulunan Ayvalık’ın Cunda Adası’nda yöre halkının Hamamcı Fariz Tepesi ismini verdiği bölgede ormanlık alan içerisinde enerji nakil hattında aşırı yüklenme sonucu kısa devre meydana geldi. Enerji nakil direğinden saçılan alevler kuru otları tutuşturdu. Çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye başladı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca, itfaiye bünyesinde ikinci bir arasöz ve Edremit Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ayvalık Orman İşletme Şefliğine ait bir arasöz de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
4 dönümlük alanda etkili olan yangın, makilik bitki örtüsünü küle çevirdi.
Görgü tanıklarını ifadelerine göre; alevlerin kızılçam ormanlarının bulunduğu alanına ulaşması halinde çok büyük bir orman yangınının kaçınılmaz olacağı belirtilen yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.
Vatandaşlar, ormanlık alanda bulunan enerji nakil hatlarının yetkililer tarafından özellikle yaz aylarında daha sık olarak kontrol edilmesini istedi.

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