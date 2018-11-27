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Cunda Köprüsü'nün girişlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sağanak nedeniyle, Ayvalık’ı Lale Adası'na bağlayan Gönül Yolu üzerinde bulunan Cunda Köprüsü'nün girişleri sular altında kaldı.

Cunda Köprüsü'nün girişlerini su bastı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sağanak nedeniyle, Ayvalık’ı Lale Adası'na bağlayan Gönül Yolu üzerinde bulunan Cunda Köprüsü'nün girişleri sular altında kaldı.
Ayvalık'ta aralıklarla devam eden yağışlar, yaşamı olumsuz etkiledi. Ayvalık'ı Lale Adası'na bağlayan Cunda Köprüsü girişleri de sular altında kaldı. Özellikle köprünün Lale Adası yönündeki girişinde sürücüler zor anlar yaşadı. Köprü güzergâhını kullanalar, araç sahipleri, her yağışta aynı sorunun yaşandığına dikkat çekerek o tarihten bu yana sorunun çözülmemesini ve benzer durumun yaşanmasına tepki gösterdi.
Alibey (Cunda) Kalkındırma ve Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Ergin, dernek olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazdıkları dilekçede, sorunun çözülmesini talep ettiklerini belirtti. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"Ayvalık ilçesinin Ali Bey (Cunda) adasına geçişte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni köprünün Lale Adası çıkışında köprünün bitim yerinden Duba Plajı'na kadar olan bölümde, yoğun yağmur yağdığında hatta şiddetli poyraz estiğinde dalgaların yola attığı deniz suyuyla gölleşme olmaktadır. Yoğun yağmurlarda yolun 30-40 metrelik bölümü, 20 santim derinlik oluşacak kadar göl oluşumuna maruz kalmaktadır. Yoldaki teknik bir hatadan olması muhtemel olan bu durum Namık Kemal ve Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayanların, ayrıca adaya gelen misafirlerin zor durumlar yaşamasına neden olmaktadır. Teknik incelemelerin yapılarak yolda biriken suları deşarj edecek sistemin yapılması için gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz."
Ergin, bir dilekçe de Ayvalık Belediyesi'ne yazarak, konunun Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında dile getirilmesini istediklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Cunda Köprüsü'nün girişlerini su bastıCunda Köprüsü'nün girişlerini su bastıCunda Köprüsü'nün girişlerini su bastı

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