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Cunda'daki bazalt sütunlar turistlerin ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

BALIKEASİR'in Ayvalık ilçesine bağlı, tarihi dokusu ve doğal güzelliği ile yıl boyu ziyaretçileri çeken Cunda Adası'ndaki Ali Bey Tepesi'nde bulunan bazalt kaya oluşumları da turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Cunda'daki bazalt sütunlar turistlerin ilgi odağı oldu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKEASİR'in Ayvalık ilçesine bağlı, tarihi dokusu ve doğal güzelliği ile yıl boyu ziyaretçileri çeken Cunda Adası'ndaki Ali Bey Tepesi'nde bulunan bazalt kaya oluşumları da turistlerden yoğun ilgi görüyor. Doğaseverler bölgenin koruma altına alınmasını istiyor.
Tarihi dokusu, doğası, denizi ve havası nedeniyle ziyaretçilerin uğrak yeri olan, olağanüstü güzellikteki Ayvalık’ın Cunda Adası, Ali Bey Tepesi'ndeki ilginç kaya oluşumlarıyla da dikkat çekiyor. Seyir tepesi olarak Ege denizi, adalar ve kentin panoramasının izlenebildiği tepede, dış yüzeyi arı peteğine benzeyen, irili ufaklı ve girintili çıkıntılı sütun şeklinde yükselen bu sıra dışı oluşumlar, yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçilerin zeytin ağaçları arasında dolaşıp eşsiz manzarayı izlemesine olanak sunan, doğa yürüyüşleri için uygun olan bölgede, bazalttan oluşan kayalar, ilginç bir manzara oluşturuyor.
SOĞUMUŞ LAVLARDAN OLUŞUYOR
​Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkmen, "Bu yapılar; yeryüzüne çıkan lavların soğuması sırasındaki büzüşmesi (iç gerilmesi) sonucu gelişmiş çatlaklardır. Çoğunlukla beşgen veya altıgen şeklinde gelişirler. Lavların soğuma hızları arttıkça bu sütunların genişlikleri azalır, soğuma hızları azaldıkça genişlikleri artar. Bunlar da bazalt sütunlarının değişik açılardan görünüşleri için güzel örnekler oluşturuyor” dedi.
Türkiye’deki en bilinen örneklerine Sinop Boyabat ve Ankara Kızılcahamam’da, dünyadaki örneklerine ise İskoçya’da Fingal Mağarası’nda, İzlanda’da Svartifoss Şelalesi’nde, Japonya’da Takachiho Gorge’ta, Meksika’da Los Prismas’ta, Güney Kore’de Jeju Adası’nda rastlanan bazalt sütunlarının bir örneğine Ayvalık’ta rastlanması, doğaseverler ve turistlerin ilgisini çekiyor. Rüzgâr ve yağmurun milyonlarca yıl süren kayaları aşındırması, gece ve gündüz sıcaklık farklarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu şekiller, bir sanat eserini andırıyor. Bu sıra dışı oluşumlar hala değişime devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Cunda'daki bazalt sütunlar turistlerin ilgi odağı olduCunda'daki bazalt sütunlar turistlerin ilgi odağı olduCunda'daki bazalt sütunlar turistlerin ilgi odağı olduCunda'daki bazalt sütunlar turistlerin ilgi odağı oldu

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