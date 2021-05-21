MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş? İşte Türk Sineması'nın duayen ismi Cüneyt Arkın'ın memleketi...

Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş? İşte Türk Sineması'nın duayen ismi Cüneyt Arkın'ın memleketi...

21.05.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1937 doğumlu ve 83 yaşında olan, 300'den fazla filmde yer alıp oyunculuğunun yanında yönetmen ve yapımcı olarak da çalışmış olan Yeşilçam'ın duayen ismi Cüneyt Arkın, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatı da hayranları tarafından çokça merak edilen usta ismin, aslen nereli olduğu ortaya çıktı.

İşte Cüneyt Arkın'ın ve diğer tanınmış isimlerin asıl memleketleri...

CÜNEYT ARKIN NERELİ SORUSUNUN CEVABI YANIT BULDU...

Burak Deniz – İzmit

Burak Deniz – İzmit

Bülent İnal - Şanlıurfa

Bülent İnal - Şanlıurfa

Eda Ece – İstanbul

Eda Ece – İstanbul

Can Yaman – Yugoslavya

Can Yaman – Yugoslavya

Akın Akınözü – Ankara

Akın Akınözü – Ankara

Aslıhan Güner – Annesi Malatya babası Sivas

Aslıhan Güner – Annesi Malatya babası Sivas

İsmail Demirci – Ankara

İsmail Demirci – Ankara

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Burak Özçivit – Gaziantep

Burak Özçivit – Gaziantep

Kadir Doğulu - Mersin

Kadir Doğulu - Mersin

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

Hande Erçel – Balıkesir

Hande Erçel – Balıkesir

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Dilan Çiçek Deniz – Sivas

Dilan Çiçek Deniz – Sivas

Çağlar Ertuğrul – İzmir

Çağlar Ertuğrul – İzmir

Nilay Deniz – Aydın

Nilay Deniz – Aydın

Alina Boz – Moskova, Rusya

Alina Boz – Moskova, Rusya

Ayça Ayşin Turan – İstanbul

Ayça Ayşin Turan – İstanbul

Esra Bilgiç – Ankara

Esra Bilgiç – Ankara

CÜNEYT ARKIN NERELİ?

CÜNEYT ARKIN NERELİ?
Eskişehir'in Karaçay köyünde doğmuş olan Cüneyt Arkın, aslen ise Nogay'dır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Cüneyt Arkın Fahriye Evcen Hande Erçel Kadir Doğulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

İlçede giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

İlçede giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

Göçmen çocuk pet şişeyle yüzerek İspanya'ya ulaştı

Göçmen çocuk pet şişeyle yüzerek İspanya'ya ulaştı

Kız arkadaşıyla alkol ve uyuşturucu aldı, sonrası korkunç

Kız arkadaşıyla alkol ve uyuşturucu aldı, sonrası korkunç

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşında

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşında

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.