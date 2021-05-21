Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş? İşte Türk Sineması'nın duayen ismi Cüneyt Arkın'ın memleketi...

İşte Cüneyt Arkın'ın ve diğer tanınmış isimlerin asıl memleketleri...
CÜNEYT ARKIN NERELİ SORUSUNUN CEVABI YANIT BULDU...
Aslıhan Güner – Annesi Malatya babası Sivas
Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez
Burak Özçivit – Gaziantep
Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni
Aleyna Tilki - Trabzon/Of
Dilan Çiçek Deniz – Sivas
Alina Boz – Moskova, Rusya
Ayça Ayşin Turan – İstanbul
CÜNEYT ARKIN NERELİ?
Eskişehir'in Karaçay köyünde doğmuş olan Cüneyt Arkın, aslen ise Nogay'dır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum