Cüneyt Arkın: Betül'den önce ölmek isterim

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır'a olan aşkını zaman zaman sosyal medyadan haykıryor.

Arkın son olarak eşiyle yer aldığı bu karesine duygusal bir not düştü.

Arkın, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" dedi.

Arkın daha önce de eşiyle yer aldığı başka bir paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Şöhret olduğumu, hayatımın altüst oluşundan anladım. Artık kendimi yaşamıyordum. Sinemada var olma kavgası, gereğinden fazla tanınmak, önemsenmek, bütün gençlik hayallerimi, kendim olarak yaşama isteğimi yok etmişti. Gene de direniyordum.

Çoğu kez öylesine bunalıyordum ki, hasretle, yoldan geçen, bana sırtı dönük uzaklaşıp giden bir kadının arkasından koşup, ona usulca dokunayım ve ne olur benimle evlen diye yalvarayım hayallerini kuruyordum.

Bir gün bu yok oluşun içinde bir partide onu gördüm. Baştan aşağı maviydi ve tarifsiz kederler içinde bir partide onu gördüm. Usulca yaklaştım.

Bana bir garip baktı.

Kocaman gözlerindeki ılık, hüzünlü mavilik içime aktı. Kendimi bir çocuk gibi hür hissettim.

‘Ben Dr. Fahrettin’ dedim.

‘Betül’ dedi.

Sonra hiç konuşmadık.

Kısa bir zaman sonra da evlendik.

Bebeğim Betül cennetim oldu.

