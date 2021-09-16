Cüneyt Arkın'dan romantik paylaşım

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz hafta 84 yaşına girdi. Usta oyuncu ailesiyle birlikte pasta kestiği anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

Zaman zaman Instagram sayfasından paylaşım yapan Cüneyt Arkın’dan şimdi ise romantik bir paylaşım geldi.

Eşi Betül Arkın ile bir fotoğrafını paylaşan usta oyuncu Cüneyt Arkın, yaptığı paylaşımına, dünyaca ünlü yazar Leo Buscaglia’nın “Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven" sözünü ekledi.



