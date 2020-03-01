MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın gözyaşlarını tutamadı! 'Mehmetçiğim, can kardeşlerim...'

Cüneyt Arkın gözyaşlarını tutamadı! 'Mehmetçiğim, can kardeşlerim...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

İdlib’teki hain saldırıda şehit olan kahraman askerler için efsane oyuncu Cüneyt Arkın’dan duygu dolu bir paylaşım geldi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın İdlib’teki hain saldırıda şehit olan askerlerin ardından duygularını paylaştı.

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Cüneyt Arkın şu ifadeleri kullandı:

"Canlarım, kınalı kuzularım, vatanımın evlatları, şehitlerim. Hepiniz gözlerimin önündesiniz. Nice cennet vaatleriyle krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün serveti karşılamaz sizin fedakarlığınızı karşılamaya. Dünyayı yalanlardan kurtardınız. Dostluk ve sevgi ile, dünyayı her türlü güzellikle doldurdunuz. Tek tek hepinizi aldım, kokladım, yüreğime koydum. Oysa benim yüreğim küçücüktü. Mehmetçiğim, can kardeşlerim. Gözlerimin önündesiniz. O yiğit bakışlarınız, duruşunuz sizi milletin gönlüne koyduk. Orada hep yaşayacaksınız. Analar, babalar, yeğenler… Gözyaşları. Sabır, sabır dağlar, taşlar çatlar. Sizler benim kahramanımsınız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Survivor Erman Yasin'i çileden çıkardı! Kavga çıktıSurvivor Erman Yasin'i çileden çıkardı! Kavga çıktı
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cüneyt arkın, Cüneyt Arkın instagram,

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Özge Ulusoy’dan 20 bin lira istedi

Özge Ulusoy’dan 20 bin lira istedi

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Altuğ'dan şehitler için çağrı! 'İsterdim ki bir yas ilan edilsin'

'İsterdim ki yas ilan edilsin' diyerek çağrı yaptı

Survivor Erman ve Yasin kavgası! Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor Erman Yasin'i çileden çıkardı! Kavga çıktı

Aleyna Tilki'den İdlib paylaşımı: Hava bile yasta...

'Şehitlerimizi her gün analım!'

Haluk Levent mülteci çocuklar için yardım çağrısı yaptı! Olumsuz tepkilere yanıtı olay oldu

Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu

Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu yorumu! 'Oğulcan'ın hayatındaki...'

Oğlunun yeni aşkıyla ilgili bakın ne dedi!

Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla

Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.