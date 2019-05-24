Cüneyt Arkın hakkında çıkan ölüm haberleri Murat Arkın'ı kızdırdı

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, sürekli babasının ölüm haberlerinin çıkmasına isyan ederek haberi yapanları ağır bir dille eleştirdi.

Arkın, babasının yalan ölüm haberini yapan kişilere de "Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak" diyerek ateş püskürdü. İşte o açıklama:

“Bir süredir ortalıkta babamın vefat ettiğine dair haberler dolaşıyor. Panik olanlar, telefona sarılanlar, haberi okudukları siteye yorum bırakanlar, haberi arkadaşları ile paylaşanlar bir süre sonra gerçeği öğrenip "Ne zevk alıyor bunlar" diye kendi kendilerine soruyor. Bazıları haberi okuduğu siteye geri dönüp "yalan haber" yorumu bırakıyor. O sitelerle bir şekil iletişim etkileşim içine giriyor.

'SÖMÜRÜ SİSTEMİ'

Sonra yalan haber yapan bu sitelerin, profillerin sahipleri yine kendilerine ait olan başka sitelerde bu kez "Cüneyt Arkın öldü mü ?" başlıklı haber yapıyor. Çünkü bu sorunun cevabını merak edenler arama motorlarına aynen bu soruyu gireceklerini biliyorlar. Bu ikinci haber sadece arama motorlarında ilk sıralarda çıkabilmek için.