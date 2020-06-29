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Cüneyt Arkın hastanelik mi oldu? Flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Cüneyt Arkın'ın hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler yalanlandı. Duayen isim, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile iyi olduğunu söyledi.

Cüneyt Arkın hastanelik mi oldu? Flaş açıklama

Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın, hakkında çıkan ‘Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı’ yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Haberler çıktığı andan itibaren telefonunun susmadığını ve açıklama yapmak zorunda kaldığını belirten Arkın “Mesaj ve yorumlar da çok sorulması üzerine toplu olarak cevap verelim.

cuneyt-arkin-instagram

Bazı sosyal medya hesapların da sağlık durumu başlıklı çıkan haberler asılsızdır. Bu haberlere itibar etmeyin. Herşey gayet iyi herhangi bir sorun sıkıntı yok” dedi.

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