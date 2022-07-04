Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'nda yaşayacak

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın (85), geçen hafta kalbinin durması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İstanbul'da düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanan Cüneyt Arkın için ikamet ettiği Beşiktaş ilçesindeki Sanatçılar Parkı’nda da bir taziye düzenlenmişti.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PARKA İSMİ VERİLDİ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat usta sanatçının isminin Beşiktaş’ta yaşatılacağını açıkladı. Beşiktaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında konu gündeme alınarak, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Twitter'dan paylaşım yapan Başkan Akpolat, "Geçen hafta kaybettiğimiz önemli değerimiz, komşumuz Cüneyt Arkın’ın adını Etiler Sanatçılar Parkı'na verme teklifimiz oy birliği ile kabul edildi. Usta sanatçımızın anısını Beşiktaş'ta yaşatacağız." dedi.



