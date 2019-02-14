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Cüneyt Arkın'ın eşinden o iddialara açıklama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2019 20:12 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan "Cüneyt Arkın öldü" iddialarına Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın'dan açıklama geldi. Arkın, "Kendisi üç gün önceki katıldığı organizasyondaki gibi sağlıklı." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın'ın eşinden o iddialara açıklama!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte görünen Cüneyt Arkın'ın öldüğü iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın iddialara son noktayı koydu.

"BİZ DE ÇOK ŞAŞIRIYORUZ VE ÜZÜLÜYORUZ"

Ünlü sanatçının eşi Betül Arkın, sosyal medyada çıkan haberlere üzüldüğünü altını çizerek, "Kim, neden böyle bir şey yapıyor anlamak mümkün değil. Biz de çok şaşırıyor ve üzülüyoruz. Kendisi üç gün önceki katıldığı organizasyondaki gibi sağlıklı. Kimse bu yalanlara itibar etmesin." dedi.

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