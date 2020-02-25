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Cüneyt Arkın’ın torunu oyuncu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 11:20 | Son Güncelleme

Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından oyunculuğa adım atan torunuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Cüneyt Arkın’ın torunu oyuncu oldu

Kendi adına açtığı Instagram hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Cüneyt Arkın, gündeme yönelik paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Cüneyt Arkın, Instagram hesabından paylaştığı bir selfie üzerinden torunu Zeynep Cüreklibatur’un 17 Nisan’da vizyona girecek olan Kovala’da oynayacağını duyurdu.

Arkın, torunu Zeynep ile çektiği selfie'yi; “Prensesim Zeynep, onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanarak sinemadaki ilk oyunculuk deneyimini 17 Nisan’da vizyona girecek olan Türkiye’nin ilk rap filmi Kovala’da Doğa karakterini canlandıracak” notuyla paylaştı.

cuneytarkin-instagram

Cüneyt Arkın heyecanını "Şimdiden merakla onu izleyeceğimiz günü beklemekteyiz” satırlarıyla ifade etti.

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