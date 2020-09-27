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Cüneyt Arkın: Kuruluş Osman set dönüşü

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2020 22:02 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Cüneyt Arkın (83), Kuruluş Osman’ın çekimlerinde yorgun düştü. Set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı.

Cüneyt Arkın: Kuruluş Osman set dönüşü

Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisiyle setlere dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Kuruluş Osman çekimlerinde yorgun düşen usta oyuncu, set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı. Cüneyt Arkın o anlarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla paylaştı.

cuneytarkın

Cüneyt Arkın, ATV'de 2. sezonuyla yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisine Aksakallılar'ın reisi rolünü canlandıracak.

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