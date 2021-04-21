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Cüneyt Çakır, EURO 2020'ye gidiyor

21.04.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'nın EURO 2020 için görevlendirdiği hakemler arasında Cüneyt Çakır da yer aldı.

Cüneyt Çakır, EURO 2020'ye gidiyor

UEFA, EURO 2020'de görev alacak hakemleri açıkladı. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 18 hakem arasında yer aldı.

UEFA EURO 2020'de görev alacak hakemler, yardımcı hakemler ve VAR hakemleri 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.

ARJANTİNLİ HAKEM DE GÖREV ALACAK

Öte yandan EURO 2020'de Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çalacağı açıklandı. UEFA Başkanı Ceferin, "CONMEBOL ile takas yaparak hakemlerimizin tecrübelerini artıracağız." dedi. Karşılığında Jesus Gil Manzano'nun da ekibiyle birlikte Copa America'da görev alacağı kaydedildi.

EURO 2020'DEKİ HAKEMLER

Felix Brych (Almanya)
Cüneyt Çakır (Türkiye)
Carlos Del Cerro Grande (İspanya)
Andreas Ekberg (İsveç)
Orel Grinfeeld (İsrail)
Ovidiu Alin Hategan (Romanya)
Sergei Karasev (Rusya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Bjorn Kuipers (Hollanda)
Danny Makkelie (Hollanda)
Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portekiz)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clement Turpin (Fransa)
Slavko Vincic (Slovenya)

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