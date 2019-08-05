Beyza Nur GÜLER-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-GEÇİRDİĞİ trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Cüneyt Cebenoyan son yolculuğuna uğurlandı.

Cebenoyan için ilk olarak yaklaşık 16 yıldır yazarı olduğu BirGün Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törene Cebenoyan’ın ailesi, çalışma arkadaşları, dostları ve sevenlerinin yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ise telefonla Cebenoyan’ın eşi Ayşegül Cebenoyan’a taziye dileklerini iletti. Cebenoyan, Zincirlikuyu Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BirGün Gazetesi önünde düzenlenen törende Cebenoyan’ın eşi Ayşegül Cebenoyan, kızı Elif Cebenoyan, Sinema Yazarları Derneği(SİYAD) adına Necla Algan ve BirGün Gazetesi yayın yönetmeni İbrahim Aydın konuşma yaptı. Ayşegül Cebenoyan konuşmasında şunları söyledi:

"Cüneyt benim 33 yıllık sevgilim, can yoldaşımdı. Birlikte hayatın birçok güzelliğini ve acısını yaşadık. İki gündür yazılanlara baktığımda yaşadığı acılara çok vurgu yapıldığını, isyan edildiğini gördüm. Bu yazıları yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduklarını hissediyorum. Güçlendiğimi hissediyorum. Ama ben sevgili Hayri gibi, Cüneyt’in boyun eğmeyen, inatçı, '-mış' gibi yapmayan, dirençli yanından söz etmek istiyorum. Çünkü Cüneyt yaşadıklarının bu coğrafyanın kaderi olmaması, kimsenin kaderi olmaması için mücadele etmeyi seçmişti. Keşke şu iki gündür hakkında yazılanları okuyabilse, söylenenleri duyabilse, ne kadar çok insanın içinin nasıl yandığı bilebilse. Keşke bizler onun gibi insanların hayatımızı ne kadar zenginleştirdiklerini unutmasak. Keşke birbirimizi daha çok dinleyebilsek. Ben Cüneyt’e hayatıma kattığı her şey için, sevgilim olduğu için, olağanüstü bir baba olduğu için çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımı onunla geçirmişim. Keşke daha uzun olabilseydi."