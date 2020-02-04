Cüneyt Özdemir: Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği ÜTalks'a katılan gazeteci Cüneyt Özdemir meslek hayatındaki tecrübelerini anlatırken yaptığı espri ile güldürdü.
Sosyal medyadan yayın yapan Özdemir, Twitter hesabındaki takipçi sayısını Amerikalılara gösterdiğinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getirerek, "Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım" şeklinde espri yaptığını söyledi.
Özdemir'in Twitter'da 6,8 milyon takipçisi bulunuyor. Kim Kardashian'ın ise Twitter'da 63,2 milyon takipçisi var.
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