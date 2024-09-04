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  4. Cüneyt Özdemir'den Cem Küçük'e sert sözler: Hac görmüş vampir gibi kalıyor!

Cüneyt Özdemir'den Cem Küçük'e sert sözler: Hac görmüş vampir gibi kalıyor!

04.09.2024 14:24
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Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde teğmenlerin 'kılıç çakma' görüntüleri gündemdeki yerini korurken, Cüneyt Özdemir'den çok sert bir açıklama geldi. Cem Küçük'ü de hedef alan Özdemir, "Cem Küçük gibi adamlar hac görmüş vampir gibi kalıyor! İnanamıyorlar, ne var kardeşim bunda!" dedi.

Cüneyt Özdemir'den Cem Küçük'e sert sözler: Hac görmüş vampir gibi kalıyor!

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde kaydedilen bir görüntü Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Okulu birincilikle bitiren Ebru Eroğlu önderliğindeki bir grup teğmen, tören sonuna doğru 'kılıç çakma' merasimi gerçekleştirdi.

'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ' SLOGANI OLAY OLDU

Yemin törenine "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları damga vururken, 'darbe iması' tartışmaları geniş yankı uyandırdı.

Bir kesim subayları darbe tehdidinde bulunmakla suçlarken, bir kesimde yapılanın çok normal olduğunu savundu.

'SORUŞTURMA' İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı da subaylar hakkında 'soruşturma başlatıldı' iddialarını yalanladı.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN SERT SÖZLER! CEM KÜÇÜK'Ü HEDEF ALDI

Söz konusu tartışmalara son katılan isim ise gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Gazeteci Cem Küçük'ü de hedef alan Özdemir, "Hac görmüş vampir gibi kalıyor! İnanamıyorlar, ne var kardeşim bunda!" ifadelerini kullandı.

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Özdemir, YouTube kanalındaki yayınında şunları söyledi;

"Biz uzun yıllardır AK Parti-MHP iktidarında olduğumuz için bir çok şeyi kanıksadık. O yüzden mesela oradaki genç subaylar çıkıp 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyince eski FETÖ'cüler Cem Küçük gibi adamlar hac görmüş vampir gibi kalıyor! İnanamıyorlar, ne var kardeşim bunda! Türkiye'yi koruyacağız diyorlar bu normal."

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Cüneyt Özdemir ve Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde de yaşadıkları polemikle sık sık gündeme geliyordu.

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cem küçük Cüneyt Özdemir
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