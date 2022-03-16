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Cüneyt Özdemir'den 'Ciciş' yorumu! "Tuhaf ötesi..."

16.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Ersoy 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan ceza aldı. Cüneyt Özdemir bu haberi duyunca şaştı kaldı ve "Hâlâ olayın magazin açıklamalarında kalması! Tuhaf ötesi..." dedi.

Cüneyt Özdemir'den 'Ciciş' yorumu! "Tuhaf ötesi..."

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Ciciş Esra bu skandal sonrası kendini "Peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım. Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı boyu benden uzundu" diyerek savundu.

Bu olaya dair Cüneyt Özdemir de sessiz kalmadı. Özdemir sosyal medya hesabından şunları söyledi:

Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! &quot;13 yaşındaymış gibi durmuyordu...&quot;Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."

"Son yıllarda duyduğum en fantastik magazin haberlerinden bir tanesi 'ciciş' olarak anılan kardeşlerden Esra Ersoy'un 13 yaşındaki çocuğu taciz sonrası 10 yıla mahkum edilmesi. Daha ilginci ise mahkeme kararına rağmen hâlâ olayın magazin açıklamalarında kalması! Tuhaf ötesi..."

Ekran Alıntısı

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Cüneyt Özdemir
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