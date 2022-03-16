Cüneyt Özdemir'den 'Ciciş' yorumu! "Tuhaf ötesi..."

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Ciciş Esra bu skandal sonrası kendini "Peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım. Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı boyu benden uzundu" diyerek savundu.

Bu olaya dair Cüneyt Özdemir de sessiz kalmadı. Özdemir sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Son yıllarda duyduğum en fantastik magazin haberlerinden bir tanesi 'ciciş' olarak anılan kardeşlerden Esra Ersoy'un 13 yaşındaki çocuğu taciz sonrası 10 yıla mahkum edilmesi. Daha ilginci ise mahkeme kararına rağmen hâlâ olayın magazin açıklamalarında kalması! Tuhaf ötesi..."





