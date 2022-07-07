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Cüneyt Özdemir'den Doktor Ekrem Karakaya cinayetine ilişkin dikkat çeken çıkış! "Fahrettin Koca ne yapsın"

07.07.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu Doktor Ekrem Karakaya cinayetine bir tepki de Gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla cinayete sert tepki gösteren Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu olduğunu ifade etti.

Konya'da kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine Gazeteci Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi.

Youtube kanalından yeni bir video paylaşan Özdemir, cinayet üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapılan eleştirilere de tepki gösterdi.

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"ŞİMDİ SEN NEYE KIZIYORSUN"

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sen neye kızıyorsun, Fahrettin Koca’yı dövüyorlar. Niye Fahrettin Koca’yı dövüyorsun? Adam, 'Ben sağlıkla ilgili yasa çıkartmak istiyorum' dedi. 'Bunları katalog suça alacağız' dediler, aldılar. Uyguluyorlar mı? Uygulamıyorlar. İşte geliyor 'Yok kravat takmış, ceket giymiş serbeste verin'. 'Zaten doktoru dövüyor canım bu ne ki fıtratında var' falan diyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Fahrettin Koca
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