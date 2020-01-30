Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki: İşinin başında dur

Elazığ depremi nedeniyle bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce Tunceli’de ardından Erzurum’da kayak merkezinde görüntülenmesi tepkilere neden oldu.

'MURAT ONGUN DAHA İYİ BİLİR'

Ekrem İmamoğlu'nu sert dille eleştiren gazeteci Cüneyt Özdemir de yaptığı açıklamada "İnsanlar orada hala can derdinde, aramalar yapılıyor. 16 milyonluk bir şehrin başkanı... Çocuğun, eşin gitsin sen de işinin başında dur. Üstelik sicilinde de İstanbul'u sel götürürken Bodrum'a gitmişliği var. Bunu tabi ben bilmem Murat Ongun daha iyi bilir. İstanbul'u ve İmamoğlu'nu onun yönettiğini söyleyenler var." diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

MURAT ONGUN KİMDİR?

45 yaşındaki Murat Ongun, uzun yıllar medya sektöründe muhabir, anchorman ve yönetici olarak başarılı görevler yaptı.

Habetürk TV'nin anchorman'i ve Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak çalıştığı yıllar, en başarılı olduğu yıllardı. Murat Ongun, 2014 yılında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak, kurumsal iletişim alanına geçiş yaptı.

Murat Ongun kendisini şu şekilde anlatıyor; “1996'da Ankara'da televizyon haberciliğine başladım. Show Tv Ankara'dan Star Haber İstanbul'a 1998'de transfer oldum. 98'den 2008 yılına kadar Star-Atv ve Habertürk Tv'de muhabirlikten anchormanliğe yükseldim. Televizyon idarecisi olarak yönetimde görev aldım. 2008'de kendi isteğimle ayrıldım. 2009-2010 yılları arasında yaziisleri.com internet sitesini kurdum. 2010'da Cem Tv Genel Müdürü oldum. 2012'de Cnn Türk'te yayınlanan Sanayi Rotası programını 2014'e kadar sundum. 2014 yılından beri Ekrem İMAMOĞLU'na danışmanlık yapıyorum.”



