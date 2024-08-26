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Cüneyt Özdemir'den Ersan Şen ve Can Atalay ile ilgili dikkat çeken sözler: "Türkiye'nin özeti budur"

26.08.2024 18:45
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalındaki yayınında avukat Ersan Şen ve cezaevinde olan Can Atalay ile ilgili dikkat çeken sözler söyledi. Şen'in üstlendiği davalara dikkat çeken Özdemir, "Ersan Şen ne kadar ilginç bir kimlik. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı oluyordu, şu anda çıkmadığı televizyon kanalı yok. Can Atalay da bir avukat, daha çok hak arayanların yanında olmuş. Biri stüdyolarda diğeri cezaevinde. Türkiye’nin özeti budur." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'den Ersan Şen ve Can Atalay ile ilgili dikkat çeken sözler: "Türkiye'nin özeti budur"

Gazeteci Cüneyt bugünkü Youtube yayınında ünlü avukat Ersan Şen ile Can Atalay'ın üstlendiği davalarla ilgili konuştu.

"Ersan Şen ne kadar ilginç bir kimlik. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı oluyordu, şu anda çıkmadığı televizyon kanalı yok. Hepsinde de akil insan, etik değerlerden bahsediyor." diyen Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"AYARLARIMIZ KAÇTIĞI İÇİN BAZI DETAYLARI KAÇIRIYORUZ"

"Mafyanın katilin avukatı olacak mı? Olacak tabi ki, onların da savunma hakkı kutsaldır. Birileri onları savunacak. Aklıma Can Atalay geldi. Seçilmiş olmasına rağmen şu anda cezaevinde. Can Atalay bir avukat. Bugüne kadar baktığı davalara bakıyorum daha çok hak arayanların yanında durmuş. Kendisine kimi mafya isimlerin davalarını aldığı hatırlatıldığında da 'Kardeşim bu avukatlık' diyor. Aslında baktığımız zaman doğru bir şey söylüyor. Elbette suç iddia edilen insanları da birileri savunacak avukatlık bu. Ama ayarlarımız kaçtığı için bazı detayları kaçırabiliyoruz. "

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"TÜRKİYE'NİN ÖZETİ BUDUR"

"Ersan Şen'in baktığı davalar arasında yasadışı bahisten yargılanan Tolga Alpaslan avukatı, yolsuzluktan yargılanan Süleyman Aslan'ın avukatı, Hatay'da yıkılan Furkan Apartmanı'nın müteahhitlerinin avukatı, Gürcistan'da yaşayan Galip Öztürk, uyuşturucu suçundan Zeljko Bojanic'in avukatı. Can Atalay ne yapmış, Soma faciasında madencilerin yakınlarının avukatı, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını. Biri stüdyolarda diğeri cezaevinde. Türkiye’nin özeti budur"

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir ersan şen Can Atalay
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