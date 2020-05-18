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  4. Cüneyt Özdemir'den flaş FETÖ açıklaması: Ciddi saldırı altındayım

Cüneyt Özdemir'den flaş FETÖ açıklaması: Ciddi saldırı altındayım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Gazeteci Cüneyt Özdemir, FETÖ'cüler tarafından tehdit edildiğini belirterek "Tümgeneral Cihat Yaycı hakkındaki yorumlarımı bana 'yedireceklerini' söyleyenler, Twitter'a şikayet edenler, dava açma ile tehdit edenler... Vay arkadaş ya" diye yazdı.

Cüneyt Özdemir'den flaş FETÖ açıklaması: Ciddi saldırı altındayım

Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin gazeteci Cüneyt Özdemir de değerlendirmelerde bulunmuştu.

KARARI ELEŞTİRMİŞTİ

Özdemir, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ''Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de siyaset stratejisini değiştiren, Fetömetreyi icat eden Tümgeneral Cihat Yaycı bir gece ansızın görevden alınır. Mantıklı bir açıklama var mı? Yok. Bir gerekçe var mı? Yok. O zaman soralım; Bu normal mi? Ne iş?'' ifadelerini kullanmıştı.

ÖZDEMİR: CİDDİ SALDIRI ALTINDAYIM

Özdemir, söz konusu olaya ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada, birkaç gündür FETÖ tarafından saldırı altında olduğunu ileri sürdü. Özdemir, ''Tehdit edenler, hesap soracağını söyleyenler, Tümgeneral Cihat Yaycı hakkındaki yorumlarımı bana 'yedireceklerini' söyleyenler, twitter'a şikayet edenler, dava açma ile tehdit edenler... Vay arkadaş ya... Hey gidi hey!'' ifadelerini kullandı.

CUNEYT


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