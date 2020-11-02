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Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Gazeteci Cüneyt Özdemir YouTube yayınında olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Hadi kardeşim! Bir şey yapın. Yarın bir gün oradan çıkacak insanları saymaya gücün yetmeyecek. Cenazeleri saymaya kalem kağıt yetmeyecek" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi 2020 için Olası Deprem kayıp tahminleri kitapçığını güncelledi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, kitapçığı kendi YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında takipçileriyle paylaştı.

"CENAZELERİ SAYMAYA KAĞIT KALEM YETMEYECEK"

Cüney Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Bina bina devlet biliyor ya! Şu anda İstanbul'da hangi bina yıkılacak? Hangisi yıkılmayacak? Bunun raporunu çıkarmışlar. Bakın ne kadar iyi çalışıyorlar. Bravo! Ama hadi kardeşim! Bir şey yapın. Yarın bir gün oradan çıkacak insanları saymaya gücün yetmeyecek. Cenazeleri saymaya kalem kağıt yetmeyecek. Deyin ki 'Bu bina yıkılabilir.'

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"BU BİNALAR YIKILACAK NEYİ BEKLİYORSUNUZ"

"Gittik oraya (İzmir'e) bazı binalar için dedim ki 'Depreme gerek yok bu binaların yıkılması için. Bi tekme atsan zaten yıkılır.' O Rızabey apartmanı için iki kere demişler ki 'Bu bina yıkılacak.' Ya kardeşim boşaltsanıza binayı! Burada bakın pencerenin orasına bir şey yaparsın hemen zabıta gelir 'yapamazsın' bilmem ne! Burada binalar yıkılacak. Neyi bekliyorsunuz?"

"Sonuçta 14 bin tane bina kesinlikle yıkılacak. Devlet biliyor. Peki ne yapıyor? Hiçbir şey! Ve belki de sen o 14 bin binadan bir tanesinde ailenle oturuyorsun..."

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