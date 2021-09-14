Cüneyt Özdemir'den metro tepkisi: Allah akıl fikir versin

İstanbul'da metro simgesinin değiştirilmesiyle gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, metro hatlarını işletmek için şirket kurma hazırlığında olduğu ve İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş.’den çok sayıda personeli yüksek maaşlarla transfer ettiği iddia edildi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın İBB'ye rakip olarak kuracağı şirketi YouTube kanalında değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"BÜTÜN İŞLER BİTTİ, BU MU KALDI?

"Bir itirazım yok ama eğer yarın bir gün İstanbul'da metro kazası, arızası olduğu zaman bu haberleri hatırlayacağız. Bütün işler bitti bu mu kaldı. 'U' mu olsun 'M' mi olsun? Allah akıl fikir versin diyorum. İşi gücü bırakıp bunlarla uğraşanlara. Dur abi şirket kuralım diyenlere."



