MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Özdemir'den Netflix ve Edis belgeseli eleştirisi! "Bunu yayınlatmak için..."

Cüneyt Özdemir'den Netflix ve Edis belgeseli eleştirisi! "Bunu yayınlatmak için..."

04.10.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanmaya başlayan şarkıcı Edis Görgülü'nün hayatını anlatan 'Starlight' belgeselini eleştirdi. Özdemir Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bunu yayınlatmak için Netflix mi Edis'e para vermiş, Edis mi Netflix'e?" dedi.

Cüneyt Özdemir'den Netflix ve Edis belgeseli eleştirisi! "Bunu yayınlatmak için..."

Dijital yayın platformu Netflix'te pop şarkıcısı Edis Görgülü'nün hayatını anlatan 'Starlight' belgeseli yayınlanmaya başladı. Netflix'in 140Journos tarafından hayata geçirilen Starlight isimli belgeselde, Edis'in kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı çalkantılı süreçler ile nasıl bir yıldız haline geldiğini anlatılıyor. Ünlü şarkıcının çocukluğundan, gençliğinden ve konserlerinden de görüntüler yer alıyor.

Edis-Netflix-Belgeseli-Starlight-Konusu-ve-Yorumu

"BU BELGESEL DEĞİL"

Gazeteci Cüneyt Özdemir de Edis'in belgesini izlediğini açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Netflix'te Edis (pr bombardımanı-tanıtım-pohpohlama) belgeselini seyrediyorum. Belki benim hatam ama ben Edis'in, Tarkan'ı bile ün olarak bin kat geçmiş olduğunu fark edememişim. Aklıma bir şey takıldı. Bunu yayınlatmak için Netflix mi Edis'e para vermiş, Edis mi Netflix'e?

Eğer Edis kendini Türkiye'nin starı olarak tanıtan böyle bir belgesel yaptırıyorsa Sevgili Tarkan, neyi bekler onu bakın hiç anlamış değilim. Şimdi fark ediyorum ki Edis belgeselini 140Journos yapmış.

Başlıksız-13

Hakkını verelim son zamanların Türkiye'deki en iyi ve başarılı tanıtım reklam ajansına dönüştüler! Haklarını verelim bu işi de çok iyi beceriyorlar. Ama izninizle bunlara da artık 'belgesel' demeyelim. Değil çünkü!"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuğba Ekinci'den 'Kondom' açıklaması: Memleketin sapığı ilan edildimTuğba Ekinci'den 'Kondom' açıklaması: Memleketin sapığı ilan edildim
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyorİstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyor
Seda Sayan'dan sosyal medya tepkisi: İpi kopmuş gidiyorSeda Sayan'dan sosyal medya tepkisi: İpi kopmuş gidiyor
Anahtar Kelimeler:
Netflix Cüneyt Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

Korkutan uyarı: İçme suyu dahi bulamayacağız

Korkutan uyarı: İçme suyu dahi bulamayacağız

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.