Cüneyt Özdemir'den Netflix ve Edis belgeseli eleştirisi! "Bunu yayınlatmak için..."

Dijital yayın platformu Netflix'te pop şarkıcısı Edis Görgülü'nün hayatını anlatan 'Starlight' belgeseli yayınlanmaya başladı. Netflix'in 140Journos tarafından hayata geçirilen Starlight isimli belgeselde, Edis'in kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı çalkantılı süreçler ile nasıl bir yıldız haline geldiğini anlatılıyor. Ünlü şarkıcının çocukluğundan, gençliğinden ve konserlerinden de görüntüler yer alıyor.

"BU BELGESEL DEĞİL"

Gazeteci Cüneyt Özdemir de Edis'in belgesini izlediğini açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Netflix'te Edis (pr bombardımanı-tanıtım-pohpohlama) belgeselini seyrediyorum. Belki benim hatam ama ben Edis'in, Tarkan'ı bile ün olarak bin kat geçmiş olduğunu fark edememişim. Aklıma bir şey takıldı. Bunu yayınlatmak için Netflix mi Edis'e para vermiş, Edis mi Netflix'e?

Eğer Edis kendini Türkiye'nin starı olarak tanıtan böyle bir belgesel yaptırıyorsa Sevgili Tarkan, neyi bekler onu bakın hiç anlamış değilim. Şimdi fark ediyorum ki Edis belgeselini 140Journos yapmış.

Hakkını verelim son zamanların Türkiye'deki en iyi ve başarılı tanıtım reklam ajansına dönüştüler! Haklarını verelim bu işi de çok iyi beceriyorlar. Ama izninizle bunlara da artık 'belgesel' demeyelim. Değil çünkü!"



