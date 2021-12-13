Cüneyt Özdemir'den tuvalet kağıdı kuru! Görenler gözlerine inanamadı

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği ''Öncelikle Kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba'' sözleriyle magazin gündemine oturan Cüneyt Özdemir, yine çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Özdemir, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında, tuvalet kağıdı kurunu, aboneleriyle paylaştı.

''ESKİDEN BURAYA DOLAR YAZARDIK''

Tuvalet kağıdı fiyatlarının Türk ekonomisinin geldiği noktayı anlamak için önemli bir eşik olduğunu anlatan Özdemir, ''Eskiden buraya dolar fiyatını yazardık ama artık onları yazmaya gerek yok. Bu dursun ekranda. Yakında tabii ekonomiyi konuşmak da yasaklanır. Hiç şaşırmayın. Sokak röportajı yapan adamları gözaltına almaya kadar geldi iş yani'' dedi.

EN İYİ HABER PROGRAMI

Cünyt Özdemir, 5 Aralık akşamı gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programıyla 'En İyi Haber Programı' ödülüne layık görülmüştü.

Bir dönem CNN Türk'ün New York temsilciliğini üstlenen Özdemir, şimdilerde 1 milyondan fazla abonesinin bulunduğu YouTube kanalında canlı yayınlar düzenliyor.



