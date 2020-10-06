Cüneyt Özdemir'in 'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Keyifli başlayan programda Özdemir'in yönelttiği soru İmamoğlu'nu bir hayli kızdırdı. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu, seçim döneminde Eyüp Sultan Camii'nde Yasin suresini okuduğu görüntü ile gündeme gelmişti. Bu görüntüyü programda İmamoğlu'na hatırlatan Cüneyt Özdemir, "Seçimden sonra Cuma namazlarına daha az gider oldunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

"ALLAH'LA BENİM ARAMDA O"

Bu soru karşısında sinirlenen İmamoğlu, "Benim rahmetli dedemin de camiye gittiğini kimse görmezdi. Caminin ortasında miting mi yapayım? Ya da mikrofonu elime alıp camide miting mi yapacağım? Yaparım ibadetimi, giderim evime. Allah'la benim aramda o. Cüneyt Bey bu işe o kadar alınıyorum ki. Bir belediye başkanı olarak inananla inanmayan arasında benim nezdimde bir fark yok. Bana inancım bunu böyle emrediyor" ifadelerini kullandı.

LOGO ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Cami amblemlerini İBB TV ve bir trafik uygulamasından kaldırılmasıyla ilgili yöneltilen eleştirilere de yanıt veren İmamoğlu, "Bizim İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin benim de çok hoşuma giden, güzel bir logosu var. İBB'nin, kendi kurumsal logosu. Bu, illa TV'nin de logosu olacak değil. Çöp şirketinin de logosu olacak değil. Ya da kafeteryanın da logosu olacak değil. Her şeyin bir yeri var. İBB'nin bir kutsallığı var, İBB'nin farklı bir formatı var. İBB, ana yuva. Ama TV'de, başka insanların, gençlerin ilgisini çekmesi için başka bir şey kullanıldı. Bir logo. Kurban olayım, camilere şu anda, daha önceki dönemin 2 katı daha fazla temiz, 2 katı daha fazla titiz, pırıl pırıl aydınlatması olan hizmet ediliyor. Bırakın sadece camiyi, bütün ibadethanelere saygı duyan bir insanım ben. Bıraksınlar bu işi" şeklinde konuştu.