Cüneyt Özdemir'in Ekrem İmamoğlu ve tatil yorumu sosyal medyayı salladı: 'Herkesin bir trollü var, Murat Ongun da...'

Cüneyt Özdemir'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun ile ilgili sözleri sosyal medyayı salladı.

İstanbul'daki sel felaketi sırasında tatilde olduğu için eleştirilen İmamoğlu'nun kendisini savunmak için düzenlediği basın toplantısını yorumlayan Özdemir, İmamoğlu'nun toplantıdaki sözleriyle ezber bozduğunu dile getirdi. Özdemir, İmamoğlu'nun 'ben her felaket sonrası sarı çizmelerimi giyip fotoğraf vermek yerine ekibimle birlikte bu işi öncesinde koordine ederek felaketlerin önüne geçmeye çalışıyorum' minvalindeki sözleriyle bazı alışkanlıkları değiştirdiğini belirtti.

MURAT ONGUN AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında, Murat Ongun'un da bulunması dikkat çekmişti. Bu konuya ilişkin de yorum yapan Özdemir, Murat Ongun'un sadece bir görevinin sonlandığını ve kapı gibi Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu ifade etti. Özdemir, Murat Ongun hakkında, Ekrem İmamoğlu ile kaderdaş olduğunu ve tatile gide gele gittiği yere kadar görevinin devam edeceğini belirtti. O yüzden de basın toplantısında İmamoğlu'nun yanında bulunmasının şaşırılacak bir tarafının olmadığını söyledi.

İBB'NİN SARAÇHANE VİDEOSU

'İBB çalışıyor' isimli sosyal medya hesabından 15 Temmuz'da yapılan bir paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Videoda İmamoğlu'nun, Saraçhane'de düzenlenecek 15 Temmuz törenlerine katılan insan sayısını az bulduğu için Murat Ongun ve yanındaki görevlilerle bu konuda sohbet ettiği anlar yer alıyordu.

Bu video hakkında da yorum yapan Özdemir, yayınlanan bu videoyu 'fırlamalıkta zirve' olarak nitelendirdi. 'İBB çalışıyor' isimli sosyal medya hesabının kendi tahminince Murat Ongun tarafından kurdurulan bir trol hesap olduğunu söyleyen Özdemir, 'Herkesin bir trollü var, Murat Ongun da bunu kurdurmuştur' dedi. Özdemir ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun tam tatile gidilecek bir insan olduğunu belirtti.

