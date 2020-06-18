Cüneyt Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Youtube kanalı üzerinden ünlülerle yaptığı röportajları ile gündeme gelen Cüneyt Özdemir’in hayatı merak konusu oldu. Peki Cüneyt Özdemir kimdir, hangi ülkede yaşar? İşte Cüneyt Özdemir ile ilgili detaylar..

Son günlerde tartışmaları ile gündem olan Cüneyt Özdemir'in hayatı...



1990’lı yılların başlarında gazetecilik kariyerine başlayan ve özellikle uluslararası savaş bölgelerinde yaptığı muhabirlikle biline Özdemir daha çok TV’de yaptığı 5N1K programı ile tanındı. Bir süre önce yurt dışına yerleşen ve yurt dışında çektiği ilginç konulu videoları ile dikkat çeken Cüneyt Özdemir’in hayatı gündem konusu oldu.

Cüneyt Özdemir Kimdir?



8 Şubat 1970 Ankara doğumlu olan Cüneyt Özdemir ilk ve ortaokulunu Yükseliş Koleji'nde, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde bitirdi.. Daha sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü bititrerek mazun oldu.

Cüneyt Özdemir’in 32. Gün Macerası



Cüneyt Özdemir 1990'dan itibaren basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. 1992'de muhabir olarak çalışmaya başladığı 32. Gün haber programında 8 yıl zarfında genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu. 1993'te British Council bursu ile Londra'da kaldı. ATV ana haber bülteni içinde "Cüneyt'in Büyüteci" başlıklı bölümü hazırladı. Bir yıl süreyle Siyaset Meydanı programının yönetmenliğini yaptı.