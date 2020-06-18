Cüneyt Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Youtube kanalı üzerinden ünlülerle yaptığı röportajları ile gündeme gelen Cüneyt Özdemir’in hayatı merak konusu oldu. Peki Cüneyt Özdemir kimdir, hangi ülkede yaşar? İşte Cüneyt Özdemir ile ilgili detaylar..
Son günlerde tartışmaları ile gündem olan Cüneyt Özdemir'in hayatı...
1990’lı yılların başlarında gazetecilik kariyerine başlayan ve özellikle uluslararası savaş bölgelerinde yaptığı muhabirlikle biline Özdemir daha çok TV’de yaptığı 5N1K programı ile tanındı. Bir süre önce yurt dışına yerleşen ve yurt dışında çektiği ilginç konulu videoları ile dikkat çeken Cüneyt Özdemir’in hayatı gündem konusu oldu.
Cüneyt Özdemir Kimdir?
8 Şubat 1970 Ankara doğumlu olan Cüneyt Özdemir ilk ve ortaokulunu Yükseliş Koleji'nde, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde bitirdi.. Daha sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü bititrerek mazun oldu.
Cüneyt Özdemir’in 32. Gün Macerası
Cüneyt Özdemir 1990'dan itibaren basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. 1992'de muhabir olarak çalışmaya başladığı 32. Gün haber programında 8 yıl zarfında genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu. 1993'te British Council bursu ile Londra'da kaldı. ATV ana haber bülteni içinde "Cüneyt'in Büyüteci" başlıklı bölümü hazırladı. Bir yıl süreyle Siyaset Meydanı programının yönetmenliğini yaptı.
Uluslararası Savaş Bölgelerinde Muhabirlik Yaptı
Cüneyt Özdemir muhabirliğe başladıktan 6 yıl sonra 1996'dan itibaren uluslararası savaş bölgelerinden muhabirlik yaptı. Lübnan-İsrail sınırından, Kuzey Irak'tan ve Afganistan'dan haberler ve programlar hazırladı.
CNN Türk’ü Kuran Kadroya Girdi!
1999'da CNN Türk'ü kuran kadronun içerisinde yer aldı. 2003'te Irak işgalini muhabir olarak izledi.
2000 yılından sonra uzun yıllar, bir dönem Soner Yalçın ile birlikte sunduğu "5N1K" başlıklı haber programını hazırlayıp sundu. Günlük yayınlanan "5N 1K" başlıklı haber programı, Türkiye’nin bütün saygın ödüllerini topladı. 3 kez Altın Kelebek, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Mahmut Dikerdem Ödülü, iki kez Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Oradaydım” "En iyi belgesel Tv oscarı" ve "5N 1K" da "CNN Türk TV Oscar"ı ödülünü aldı.
Ana Haber Spikerliği
3 Kasım 2014 tarihinden itibaren Kanal D ana haber bülteninin sunuculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi ve 7 Ağustos 2015'te görevinden ayrıldı. Aynı yıl “Sezen'li Yıllar” adlı konser serisinin yönetmenliğini de yaptı.
Cüneyt Özdemir hangi ülkede yaşıyor?
2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Bir Millet Direniyor" ve New York izlenimlerini yazdığı "Suskunluk Dağının Zirvesinde" kitaplarını yayınladı. CNN Türk kanalının New York temsilciliğini üstlendi ve New York'ta kaldı ve halen orada yaşamaktadır.
Rıza Sarraf Olayı
2017 yılında Rıza Sarraf davasını başladığı ilk günden son güne kadar mahkeme salonunda takip etti ve duruşmalar ardından yaptığı canlı yayınlar ve hazırladığı özel dosyalarla olayı haberleştirdi. Özdemir, New York’ta takip ettiği Rıza Sarraf davası ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin "en iyi TV haber programcısı" ödülünü kazandı.
2018 yılında “Günebakan: Yaz güneşinde kurutulmuş kelimeler” adında deneme kitabını yayınladı.
2019 yılının başında Venezuela'daki iç karışıklığı ve darbe girişimini takip etmek için Karakas'a gitti ve Nicolas Maduro ile bir mülâkata imza attı. Özdemir bu röportajıyla Nicolas Maduro'nun darbe girişiminden sonra görüştüğü ilk muhabir oldu.
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında dünya gündemini yorumladığı yayınlar yapmaya devam ediyor.
Cüneyt Özdemir’in özel hayatı
Özdemir, 2011 yılında Zeynep İnanoğlu ile evlendi. Bir çocuk babasıdır. İstanbul'da ve New York'ta yaşamaktadır.
Çalışmaları
Belgesel
Kız Kulesi Efsanesi
Meşin Yuvarlağın Türkiye Serüveni
Festival
Araba Sevdası
Herkesin Babasının Anlatacak Bir Hikâyesi Var
Paranın Serüveni
Suya Vurulan Altın Kelepçe
Dizi
Sağır Oda (yapımcı)
Kurtlar Vadisi (Konuk Oyuncu 60.bölüm)
Tv programı
Kitap
Komutan’ın Şüpheli Ölümü, ‘Eşref Bitlis Olayı’ - İletişim yayınları
Ruh Hali - Parantez yayınları (Denemeler)
Reytingsiz Sohbetler
Kız Kulesi Efsanesi
Düşsesi (Denemeler)
Onlarlaydım Ama Onlardan Değildim (Irak işgali)
Flu (Denemeler)
Cehennem Kafesi (Guantanamo)
Ah Benim Yarım Aklım (Şiir)
Önemli İşler Dairesi
Eğlencesini Yitiren Ülke
Suskunluk Dağının Zirvesinde
Bir Millet Direniyor: 15 Temmuz Tanıklıkları
Günebakan: Yaz Güneşinde Kurutulmuş Kelimeler