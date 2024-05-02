Cüneyt Özdemir onlara ateş püskürdü: "Ya o kelime ağzıma geliyor, söyleyemiyorum"

İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Taksim yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Polis, Taksim'e çıkan yollarda önlem almış ve Saraçhane'de kurulan barikat gündem olmuştu.

"YA O KELİME AĞZIMA GELİYOR, SÖYLEYEMİYORUM"

Saraçhane'de bir grubun, polisin izin vermemesine rağmen yürümeye çalışması üzerine arbede yaşanmıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, polise yönelik görüntülerle ilgili olarak sert sözler söyledi. Polise yönelik tavrı savunanlarla ilgili Özdemir, "Bunu savunanlar var. Ya o kelime ağzıma geliyor, söyleyemiyorum. 'S' ile başıyor o kelime, 'git' ile de bitiyor yani" dedi.

İşte Özdemir'in açıklamasından satır başları:

"Polis duruyor, hiç bir şey yapmıyor. Adamlar tekmeler atıyor ve sopalarla vuruyorlar. Bu bir ezberin bittiği gündür. Bundan sonra her kim ki 1 Mayıs'ta bu saçmalığa imza atacaksa 'Kardeşim hadi oradan git' dememiz gereken bir durum. Polis bir şey yapsa anlayacağım ama hiçbir şey yapmıyor. Bir grup adam da provoke etmek için elinden geleni yapıyor.

Bir grup marjinal, 2024 yılındayız bir grup 70 model solcunun dayattığı bir siyasi iklimi yaşıyoruz. 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkacağız oyunu... Bu tiyatroyu seyrediyoruz hep beraber. Bunu savunanlar var. Ya o kelime ağzıma geliyor, söyleyemiyorum. 'S' ile başlıyor o kelime, 'git' ile de bitiyor yani. "





