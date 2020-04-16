Cüneyt Özdemir sağlık sistemini övünce linç yedi, sosyal medyadan paylaştı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, koronavirüs günlerinde gündeme gelen Türkiye'deki sağlık sistemini övünce sosyal medyada adeta linç yedi.

"ULAN BİRAZ SEVİN YA..."

Kendisine yönelik tepkilere ilişkin Twitter sayfasından açıklama yapan Özdemir, "Diyoruz ki hastaneler iyi. Türkiye'de hasta olursan koronadan gideceksin halen kalabileceğin bir yer var. New York'taki gibi bir panik yaşanmıyor. 'Yalaka bunlar' diyor adam. Gerçekten bunları tespit edip almayacaksın abi. Önden seni İngiltere'ye doğru sürelim diyeceksin. Ulan sevin biraz yaa.." ifadelerine yer verdi.

