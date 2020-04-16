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  4. Cüneyt Özdemir sağlık sistemini övünce linç yedi, sosyal medyadan paylaştı

Cüneyt Özdemir sağlık sistemini övünce linç yedi, sosyal medyadan paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'de sağlık sisteminin ABD ve İngiltere'den daha iyi olduğunu söylediği için linç yediğini duyurdu. Özdemir, kendisine tepki gösterenleri sosyal medya hesabından video paylaşımıyla eleştirdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, koronavirüs günlerinde gündeme gelen Türkiye'deki sağlık sistemini övünce sosyal medyada adeta linç yedi.

"ULAN BİRAZ SEVİN YA..."

Kendisine yönelik tepkilere ilişkin Twitter sayfasından açıklama yapan Özdemir, "Diyoruz ki hastaneler iyi. Türkiye'de hasta olursan koronadan gideceksin halen kalabileceğin bir yer var. New York'taki gibi bir panik yaşanmıyor. 'Yalaka bunlar' diyor adam. Gerçekten bunları tespit edip almayacaksın abi. Önden seni İngiltere'ye doğru sürelim diyeceksin. Ulan sevin biraz yaa.." ifadelerine yer verdi.

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Cüneyt Özdemir sağlık sistemi Türkiye koronavirüs linç sosyal medya

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