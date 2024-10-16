HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cüneyt Özdemir 'Son 1 ayda yaşandı' diyerek açıkladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'i görevden almak istedi"

Cüneyt Özdemir 'Son 1 ayda yaşandı' diyerek açıkladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'i görevden almak istedi"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.10.2024 23:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi kanalından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Olayın son 1 ayda yaşandığını ifade eden Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i görevden almaya hazırlandığını, araya giren isimlerin açıklamalarıyla bu kararından vazgeçtiğini aktardı.

Cüneyt Özdemir 'Son 1 ayda yaşandı' diyerek açıkladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'i görevden almak istedi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili pek çok kez 'istifa etti' veya 'görevden alındı' şeklinde haberler çıkmıştı. Bunlar Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı.

Ekran görüntüsü 2024-10-16 232509

Gazeteci Cüneyt Özdemir, iki kaynağına dayandırdığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Mehmet Şimşek'i görevden almaya hazırlandığını, yanındaki isimlerin araya girmesiyle kararından vazgeçtiğini ifade etti.

Özdemir şunları ifade etti:

"DOĞRU BİLGİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Kulis bilgisi aktaracağım size. Son 1 ayda yaşanmış bu. Külliye'de yaşanıyor, doğru bir bilgi. Yani iki kaynağıma sordum, doğru bilgi olduğunu söylediler.

ERDOĞAN: 'BU POLİTİKA DEVAM ETTİKÇE BİZE OY KAYBETTİRECEK'

Şöyle bir olay yaşanıyor, artık kime diyor, Hasan Doğan'a mı, İbrahim Kalın'a mı, Fahrettin Altun'a mı bilmiyorum. Erdoğan diyor ki: Mehmet Şimşek bir politika uyguluyor. Ekonomiden de anlıyor ama bu bize oy kaybettiriyor. Ben de siyasetten anlıyorum, bu politika devam ettikçe bize oy kaybettirecek. O yüzden biz bu işi değiştirelim diyor.

thumbs_b_c_ab5893b7638695095d30e6287b8d786e

"İFTARA 30 DK VAR SİZ DİYORSUNUZ ORUCU BOZALIM"

Yakınındaki kim bilmiyorum, Cevdet Bey de anlatmış olabilir, şöyle diyor: İsterseniz durumu size şöyle anlatayım. Bu şuna benziyor sabah kalktık niyet ettik oruç tuttuk, iftara 30 dk var siz diyorsunuz orucu bozalım. Tamam bozar mıyız, bozarız. Bunun günahını alır mısınız, alırsınız. Sadece orucu bozmuyorsunuz bunun bir de 61 gün telafisi var.

Bunun üzerine Erdoğan, Mehmet Şimşek'i görevden almaktan vazgeçmiş.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Mehmet Şimşek cumhurbaşkanı erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Merakla bekleniyordu! 5 milyon TL'den fazla borcu olan 'vergi yüzsüzleri' ifşa edildi

Merakla bekleniyordu! 5 milyon TL'den fazla borcu olan 'vergi yüzsüzleri' ifşa edildi

Rezan Epözdemir canlı yayında anlattı: ‘Yedek milletvekilliği sistemi geliyor!’

Rezan Epözdemir canlı yayında anlattı: ‘Yedek milletvekilliği sistemi geliyor!’

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili çarpıcı açıklama! 'Kanser vakalarının artmasındaki en önemli neden'

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili çarpıcı açıklama! 'Kanser vakalarının artmasındaki en önemli neden'

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

Dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Kritik eyaletlerde dikkat çeken sonuç: Önde götürüyor

Dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Kritik eyaletlerde dikkat çeken sonuç: Önde götürüyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.