Cüneyt Özdemir 'Son 1 ayda yaşandı' diyerek açıkladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'i görevden almak istedi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili pek çok kez 'istifa etti' veya 'görevden alındı' şeklinde haberler çıkmıştı. Bunlar Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, iki kaynağına dayandırdığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Mehmet Şimşek'i görevden almaya hazırlandığını, yanındaki isimlerin araya girmesiyle kararından vazgeçtiğini ifade etti.

Özdemir şunları ifade etti:

"DOĞRU BİLGİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Kulis bilgisi aktaracağım size. Son 1 ayda yaşanmış bu. Külliye'de yaşanıyor, doğru bir bilgi. Yani iki kaynağıma sordum, doğru bilgi olduğunu söylediler.

ERDOĞAN: 'BU POLİTİKA DEVAM ETTİKÇE BİZE OY KAYBETTİRECEK'

Şöyle bir olay yaşanıyor, artık kime diyor, Hasan Doğan'a mı, İbrahim Kalın'a mı, Fahrettin Altun'a mı bilmiyorum. Erdoğan diyor ki: Mehmet Şimşek bir politika uyguluyor. Ekonomiden de anlıyor ama bu bize oy kaybettiriyor. Ben de siyasetten anlıyorum, bu politika devam ettikçe bize oy kaybettirecek. O yüzden biz bu işi değiştirelim diyor.

"İFTARA 30 DK VAR SİZ DİYORSUNUZ ORUCU BOZALIM"

Yakınındaki kim bilmiyorum, Cevdet Bey de anlatmış olabilir, şöyle diyor: İsterseniz durumu size şöyle anlatayım. Bu şuna benziyor sabah kalktık niyet ettik oruç tuttuk, iftara 30 dk var siz diyorsunuz orucu bozalım. Tamam bozar mıyız, bozarız. Bunun günahını alır mısınız, alırsınız. Sadece orucu bozmuyorsunuz bunun bir de 61 gün telafisi var.

Bunun üzerine Erdoğan, Mehmet Şimşek'i görevden almaktan vazgeçmiş.