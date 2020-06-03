Cüneyt Özdemir ve Gülşen Bubikoğlu arasındaki bağı çok az kişi biliyor

Cüneyt Özdemir'in 2011 yılında evlendiği Zeynep İnanoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bübikoğlu'nun hem de Türkiye’nin en meşhur yapımcısı Türker İnanoğlu'nun kızı.
Çiftin 2012 yılında oğulları Ali Mavi dünyaya geldi.
İşte ünlülerin pek bilinmeyen akrabalık bağları...
Akraba olan ünlü isimler
Şener Şen - İnci Şen
Şener Şen - İnci Şen
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe
Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya
Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya
Fatma Aliye Topuz - Suna Selen
Fatma Aliye Topuz - Suna Selen
İNTİZAR- YILDIZ TİLBE
İNTİZAR- YILDIZ TİLBE
Halil Kut - Burak Kut
Halil Kut - Burak Kut
Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi
Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi
Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.
Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.
Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.
Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.
Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.
Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.
Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe
Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe
Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.
Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.
Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak
Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak
Şevket Avşar - Yalçın Avşar
Şevket Avşar - Yalçın Avşar
Ayfer Feray - Günfer Feray
Ayfer Feray - Günfer Feray
Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel
Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel
Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil
Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil
Jale Altuğ - Şevket Altuğ
Jale Altuğ - Şevket Altuğ
Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari
Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari
Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar
Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar
Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç
Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç
Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel
Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel
Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu
Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu
Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun
Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun
Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil
Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil
Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal
Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal
Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan
Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan
Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy
Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy
Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur
Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur
Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu
Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu
Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli
Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli
Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor
Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor
Mehmet Sevigen - Selen Sevigen
Mehmet Sevigen - Selen Sevigen
Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu
Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu
Muharrem Gürses - Atilla Arcan
Muharrem Gürses - Atilla Arcan
Macit Flordun - Tardu Flordun
Macit Flordun - Tardu Flordun
Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay
Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay
Çetin Tekindor - Ayça Tekindor
Çetin Tekindor - Ayça Tekindor
İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı
İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı
Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
Kız kardeş
Ayben Erman, Ayten Erman, Ayşen Erman (Gruda soyadını, sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan alır)
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