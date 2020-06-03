MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Özdemir ve Gülşen Bubikoğlu arasındaki bağı çok az kişi biliyor

Cüneyt Özdemir ve Gülşen Bubikoğlu arasındaki bağı çok az kişi biliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 09:15 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın güzel oyuncularında Gülşen Bubikoğlu'nun Türkiye'nin en çok tanınan gazetecilerinden olan Cüneyt Özdemir arasındaki akrabalık bağını çok az kişi biliyor.

Cüneyt Özdemir'in 2011 yılında evlendiği Zeynep İnanoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bübikoğlu'nun hem de Türkiye’nin en meşhur yapımcısı Türker İnanoğlu'nun kızı.

Çiftin 2012 yılında oğulları Ali Mavi dünyaya geldi.

İşte ünlülerin pek bilinmeyen akrabalık bağları...

Akraba olan ünlü isimler

Şener Şen - İnci Şen

Şener Şen - İnci Şen
Şener Şen - İnci Şen

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya
Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya

Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

Fatma Aliye Topuz - Suna Selen
Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

İNTİZAR- YILDIZ TİLBE

İNTİZAR- YILDIZ TİLBE
İNTİZAR- YILDIZ TİLBE

Halil Kut - Burak Kut

Halil Kut - Burak Kut
Halil Kut - Burak Kut

Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi

Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi
Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.
Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.
Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.

Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.
Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.

Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe

Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe
Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.
Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak

Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak
Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak

Şevket Avşar - Yalçın Avşar

Şevket Avşar - Yalçın Avşar
Şevket Avşar - Yalçın Avşar

Ayfer Feray - Günfer Feray

Ayfer Feray - Günfer Feray
Ayfer Feray - Günfer Feray

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel
Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil

Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil
Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil

Jale Altuğ - Şevket Altuğ

Jale Altuğ - Şevket Altuğ
Jale Altuğ - Şevket Altuğ

Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari

Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari
Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar

Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar
Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar

Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç

Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç
Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç

Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel

Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel
Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel

Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu

Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu
Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu

Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun

Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun
Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil
Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal

Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal
Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal

Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan
Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy

Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy
Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy

Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur
Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur

Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu

Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu
Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu

Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli

Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli
Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli

Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor

Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor
Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor

Mehmet Sevigen - Selen Sevigen

Mehmet Sevigen - Selen Sevigen
Mehmet Sevigen - Selen Sevigen

Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu

Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu
Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu

Muharrem Gürses - Atilla Arcan

Muharrem Gürses - Atilla Arcan
Muharrem Gürses - Atilla Arcan

Macit Flordun - Tardu Flordun

Macit Flordun - Tardu Flordun
Macit Flordun - Tardu Flordun

Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay

Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay
Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay

Çetin Tekindor - Ayça Tekindor

Çetin Tekindor - Ayça Tekindor
Çetin Tekindor - Ayça Tekindor

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı
İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Kız kardeş

Kız kardeş
Ayben Erman, Ayten Erman, Ayşen Erman (Gruda soyadını, sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan alır)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

Kafa kafaya facia! Yolcular, çaya uçtu

Kafa kafaya facia! Yolcular, çaya uçtu

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket!

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İbo ile Güllüşah' ile gönüllerde taht kurmuştu! İşte Gülşah Alkoçlar'ın son hali

'İbo ile Güllüşah' ile gönüllerde taht kurmuştu! İşte son hali...

Beyazıt Öztürk'den 'Beyaz Show' açıklaması!

Beyaz Show dönüyor mu? Açıkladı...

Survivor'da takım kaptanları kimler olacak? Yeni kurallar nedir? Survivor 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor'da yeni dönem başlıyor!

Survivor'da Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! Survivor'ın doktoru Metin Kuş yardımına yetişti

Survivor'da Cemal Can gözyaşlarına boğuldu! Metin Kuş yardımına yetişti

Yıldız Tilbe paylaştı: ABD ne güzel oldu

Yıldız Tilbe paylaştı: ABD ne güzel oldu

O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyesi Murat Dalkılıç mı olacak? Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken paylaşım

Murat Dalkılıç'tan O Ses Türkiye paylaşımı! Yeni jüri mi olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.