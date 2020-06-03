Cüneyt Özdemir ve Gülşen Bubikoğlu arasındaki bağı çok az kişi biliyor

Cüneyt Özdemir'in 2011 yılında evlendiği Zeynep İnanoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bübikoğlu'nun hem de Türkiye’nin en meşhur yapımcısı Türker İnanoğlu'nun kızı.

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.