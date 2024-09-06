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Cüneyt Özdemir ve İsmail Saymaz’dan olay olacak tepki: “Para adaleti böyle satın alırmış”

06.09.2024 13:51
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Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı ve tutuklu hiçbir sanık kalmadı. Engin Polat’ın tahliyesi ile birlikte ise yeni bir tartışma başladı. Tahliye kararının ardından gazeteciler İsmail Saymaz ve Cüneyt Özdemir’in yaptıkları açıklamalar ise sosyal medyada gündem yarattı. Saymaz “Büyük çalınca tahliye edilebiliyorsun” derken Özdemir de “Para adaleti böyle satın alırmış” yorumunda bulundu.

Cüneyt Özdemir ve İsmail Saymaz’dan olay olacak tepki: “Para adaleti böyle satın alırmış”

Engin Polat’ın tahliye kararının ardından sosyal medyada yeni bir tartışma konusu başladı. Türkiye’de adalet hakkında yapılan tartışmalar alınan son tahliye kararı ile birlikte adeta zirve yaparken ‘Adalet zenginler için mi var?’ yorumları dikkat çekti.
Sosyal medyada Engin Polat’ın tahliye edilmesi ile birlikte gazeteci İsmail Saymaz’ın daha önce yaptığı bir açıklamada gündem oldu. Saymaz Dilan Polat’ın tahliye haberi geldiğinde katıldığı bir programda “Büyük çalınca tahliye edilebiliyorsun” ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir yorumda bulunmuştu.

“BÜYÜK ÇALINCA TAHLİYE EDİLEBİLİYORSUN”

İşte İsmail Saymaz’ın o sözleri:

Dilan Polatların 1,5-2 milyar TL’lik bir ekonomiyi yönettiği iddia ediliyor. Sadece bir kalemde bir şirkette 657 milyon TL’lik kaynağı açıklanamayan paradan bahsediliyor. 657 milyon para ne kadar? Çok büyük bir para! Çok büyük bir paradan söz ediyoruz yani! İstanbul’da bir adliyenin başsavcısı ‘Benim adliyemde hakim var’ diyor. Uyuşturucu satıcılarından, sanal bahisçilerden para alıp onları tahliye ediyor. Büyük çalınca tahliye edilebiliyorsun. Çünkü tahliye edilebilecek kadar paran oluyor. Büyük çalınca polisin elinden kurtulabiliyorsun. Çünkü kurtulabilecek kadar paran oluyor.

“PARA ADALETİ BÖYLE SATIN ALIRMIŞ”

Gazeteci Cüneyt Özdemir de sosyal medya hesabından Engin Polat’ın tahliye kararının ardından İsmail Saymaz’ın daha önce yaptığı bu yorumu destekler nitelikte bir paylaşımda bulundu. Özdemir tahliye kararı için “Demek ki neymiş? Para, ‘adaleti’ herkesin gözüne soka soka böyle satın alırmış!” ifadelerini kullandı.

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TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurtdışı çıkış yasağı uygulanacak.

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Cüneyt Özdemir İsmail Saymaz para engin polat Dilan-Engin Polat
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