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Çüngüş'te başkan seçilen SP'li Akmeşe ve yakınına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

  Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi'nden Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ali Suat Akmeşe ve yakını, kimliği belirsiz kişilerin silahlı ve keserli saldırısı sonucu yaralandı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi'nden Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ali Suat Akmeşe ve yakını, kimliği belirsiz kişilerin silahlı ve keserli saldırısı sonucu yaralandı.
Dün yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Çüngüş Belediye Başkanı seçilen Saadet Partili Ali Suat Akmeşe, bugün öğle saatlerinde ismi öğrenilemeyen yakınıyla yürürken kimlikleri belisiz kişilerin saldırısına uğradı. Keser ve silahla ateş açarak saldırıya uğrayan Akmeşe ve yakını yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Yaralanan Akmeşe ve yakını, ihbarla Çüngüş'e sevk edilen hava ambulansıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Akmeşe ve yakının acil servisteki tedavisi devam ederken, ilçedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçleri, saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Hava ambulansından görüntü
-Hastane önünden görüntü
-Genel ve detay görüntü

Haber: Mesut BUDARÇ - Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

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