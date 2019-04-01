Çüngüş'te başkan seçilen SP'li Akmeşe ve yakınlarına saldırı (2)

KAYMAKAMLIK: 3 YARALI, 4 GÖZALTI

Çüngüş Kaymakamlığı, dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi'nden Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ali Suat Akmeşe ve 2 yakınına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olmadığı belirtilen Kaymakamlık açıklamasında, olayla ilgili başlatılan soruşturma 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Ali Suat Akmeşe'nin başına el çapasıyla vurulduğuna da yer verilen açıklamada şöyle denildİ:

"İlçemiz merkez Camisuk mahallesinde 01.04.2019 günü saat 12.50 sıralarında yaşanan bir tartışma sonrası çıkan kavgada, Tahsin Akmeşe adlı vatandaşımız silahla, Seçim Akmeşe adlı vatandaşımız ise darp sonucu hafif şekilde yaralanmış, her iki vatandaşımız da hayati tehlikeleri olmamakla birlikte ilçemizde gerekli müdahale yapıldıktan sonra tedbiren Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilmişlerdir. Ayrıca Saadet Partisi'nden seçime katılan ve kesinleşmemiş sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Ali Suat Akmeşe, ilçe merkezinde başına çapayla vurulması sonucu yaralanmış, sağlık durumu iyi olmakla birlikte ilçemiz hastanesinde gerekli müdahalenin yapılmasının ardından tedbir amacıyla hava ambulansı ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Meydana gelen olay sonrasında güvenlik kuvvetlerimiz tarafından yapılan müdahalede suça karıştıkları tespit edilen 4 kişi, suç aletleriyle birlikte gözaltına alınmıştır. Huzurun ve sükunun adresi olan ilçemizde yaşanan bu talihsiz olayla ilgili Çüngüş İlçe Başsavcılığımız tarafından ivedi olarak başlatılan soruşturma her yönüyle titizlikle yürütülmektedir."

