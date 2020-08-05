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Çunkurçak Vadisi doğal güzellikleriyle büyülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2020 11:32 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleri ve temiz havasıyla nam salan Kırgızistan'daki Çunkurçak Vadisi, kayak ve at sütü tedavi merkezleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Başkent Bişkek'ten 30 kilometre uzaklıkta, Tanrı Dağları'nın yamacında yer alan Çunkurçak, kışın kayak yapma, yazın serinleme ve at sütü tedavisi görme imkanı sunuyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikte yer alan ve ismi "oyuk" anlamı veren Çunkurçak, Bişkek'e yakın yüksek dağlık vadilerden olmakla dikkati çekiyor.

Kışın vadiye kayak yapmak için gelen Bişkek sakinleri, yaz aylarında burada at sütü içiyor, piknik ve yürüyüş yapıyor. At turu severleri için vadide at turları düzenleniyor.

Vadide yer alan geleneksel ev yapımı konforlu çadırlar 24 saat boyunca hizmet verebiliyor.

Çunkurçak, nadir lale çeşitlerini korumak amacıyla oluşturulan Ulusal Biyolojik Parkı, kayak merkezleri ve altyapısıyla turizmin tüm çeşitleri için uygun koşullar oluşturuyor.

Kayak merkezi teleferikleri, yazın gelenler için yukarından manzara izleme imkanı sunuyor.

Çunkurçak, kil topraklı yollarıyla bisiklet ve diğer dağ spor çeşitleriyle ilgilenmek için de uygun ortam oluşturuyor.


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